Standard Paño de polvo acrílico 60 cm
Mopa, 60 cm de ancho, de material acrílico de larga vida útil. Para la limpieza en seco de suelos lisos y ligeramente rugosos. Muy buena captura de polvo gracias al principio de la carga electrostática.
El material poliacrílico robusto, duradero y lavable es la base del extraordinario poder de limpieza de la mopa acrílica de 60 centímetros de ancho de Kärcher. Los mullidos flecos también llegan a los huecos, como las juntas y las ranuras de los suelos, por lo que es adecuada para la limpieza en seco de superficies lisas, así como de revestimientos de suelo ligeramente rugosos. La fricción que se genera entre las fibras acrílicas y la superficie durante la limpieza del polvo crea una carga electrostática que atrapa el polvo como un imán. Los flecos exteriores, abiertos y mullidos, garantizan una excelente absorción de la suciedad gruesa. Los flecos la retienen y transportan. Nota importante: la mopa acrílica solo puede utilizarse para la limpieza en seco. Está diseñada para el uso con el porta-mopa de 60 cm de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|CLASSIC
|Características del suelo
|Lisos y ligeramente rugosos
|Tipo de tejido
|Textiles reutilizables
|Ancho de trabajo (cm)
|60
|Material
|Algodón/PAN
|Tipo de fabricación
|Soporte de tejido/parte posterior con bucles sin anudar (sistema «tufting»)
|Temperatura de lavado (°C)
|máx. 40
|Recomendaciones de lavado (°C)
|40
|Ciclos de lavado¹⁾
|aprox. 100
|Tipo de suciedad
|Suciedad suelta
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|600 x 130
|Observaciones
|¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suelos - Limpieza en seco