El material poliacrílico robusto, duradero y lavable es la base del extraordinario poder de limpieza de la mopa acrílica de 80 centímetros de ancho de Kärcher. Los mullidos flecos también llegan a los huecos, como las juntas y las ranuras de los suelos, por lo que es adecuada para la limpieza en seco de superficies lisas, así como de revestimientos de suelo ligeramente rugosos. La fricción que se genera entre las fibras acrílicas y la superficie durante la limpieza del polvo crea una carga electrostática que atrapa el polvo como un imán. Los flecos exteriores, abiertos y mullidos, garantizan una excelente absorción de la suciedad gruesa. Los flecos la retienen y transportan. Nota importante: la mopa acrílica solo puede utilizarse para la limpieza en seco. Está diseñada para el uso con el porta-mopa de 80 cm de Kärcher.