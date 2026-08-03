Gracias a su material sumamente flexible, con capacidad de giro de hasta 270°, que vuelve siempre a su forma original, el Kit de plumero flexible MF MultiLink de 60 cm de Kärcher garantiza una limpieza del polvo sin esfuerzo, incluso en lugares de difícil acceso. Este kit consta de un soporte flexible y un recubrimiento de microfibra de alta calidad, sujeto por un gancho. Las lámparas, estanterías, radiadores y armarios se pueden limpiar de forma rápida y a conciencia, proporcionando un mayor rendimiento en superficie que el que se puede obtener con paños de limpieza en el mismo tiempo. En caso necesario, el soporte también se puede utilizar con un asa telescópica adecuada, que amplía tanto el alcance como las posibilidades de uso del soporte.