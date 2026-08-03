Multilink polvoriento

Plumero en forma de U" de acrílico plegable hasta 240° y empuñadura sistema MultiLink con tapa desmontable."

Plumero abatible para desempolvar. Ideal para una limpieza rápida y precisa de superficies incómodas de alcanzar por altura, profundidad o inclinación.

Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,2
Peso del embalaje (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an.) (mm) 410 x 60
Dimensiones, embalado (mm) 410 x 60 x 90

Equipamiento

  • Conexión MultiLink
Multilink polvoriento
Videos
Campos de aplicación
  • Superficies - limpieza en seco
Accesorios