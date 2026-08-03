Multilink polvoriento
Plumero en forma de U" de acrílico plegable hasta 240° y empuñadura sistema MultiLink con tapa desmontable."
Plumero abatible para desempolvar. Ideal para una limpieza rápida y precisa de superficies incómodas de alcanzar por altura, profundidad o inclinación.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,2
|Peso del embalaje (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|410 x 60
|Dimensiones, embalado (mm)
|410 x 60 x 90
Equipamiento
- Conexión MultiLink
Videos
Campos de aplicación
- Superficies - limpieza en seco