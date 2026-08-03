Plumero flexible MF Cover azul de 60 cm

Recubrimiento de microfibra para el soporte de plumero de 60 cm 6.999-150.0.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED
Tipo de suciedad Suciedad suelta
Material 100% PET
Temperatura de lavado (°C) máx. 90
Recomendaciones de lavado (°C) 60
Temperatura de la secadora (°C) 60
Ciclos de lavado¹⁾ aprox. 350
Cantidad (Unidad(es)) 1
Dimensiones (la. × an.) (mm) 600 x 80
Observaciones ¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Plumero flexible MF Cover azul de 60 cm
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Superficies - limpieza en seco