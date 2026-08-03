Plumero flexible MF Cover azul de 60 cm
Recubrimiento de microfibra para el soporte de plumero de 60 cm 6.999-150.0.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED
|Tipo de suciedad
|Suciedad suelta
|Material
|100% PET
|Temperatura de lavado (°C)
|máx. 90
|Recomendaciones de lavado (°C)
|60
|Temperatura de la secadora (°C)
|60
|Ciclos de lavado¹⁾
|aprox. 350
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|600 x 80
|Observaciones
|¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Campos de aplicación
- Superficies - limpieza en seco