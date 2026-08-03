Adaptador MultiLink D 23 mm

Cono terminal sistema MultiLink para mangos y astas.

Especificaciones

Características técnicas

Material PA / Fibra de vidrio
Diámetro del mango (mm) 23
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso del embalaje (kg) 0,1
Longitud (mm) 180
Dimensiones, embalado (mm) 180 x 30 x 30

Equipamiento

  • Conexión MultiLink
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos - Limpieza en seco
  • Superficies - limpieza en húmedo
  • Limpieza de superficies acristaladas
Accesorios