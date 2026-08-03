Adaptador MultiLink D 23 mm
Cono terminal sistema MultiLink para mangos y astas.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|PA / Fibra de vidrio
|Diámetro del mango (mm)
|23
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso del embalaje (kg)
|0,1
|Longitud (mm)
|180
|Dimensiones, embalado (mm)
|180 x 30 x 30
Equipamiento
- Conexión MultiLink
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos - Limpieza en seco
- Superficies - limpieza en húmedo
- Limpieza de superficies acristaladas