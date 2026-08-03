Empuñadura de telescopio mini 56-93 cm D 23 mm
Asa telescópica Mini de aluminio de Kärcher. Extensible de 56 cm hasta 93 cm de longitud. Con prácticas empuñaduras de goma para un agarre mejorado.
Asa telescópica robusta Mini con orificios y empuñadura ergonómica antideslizante que, por un lado, se adapta cómodamente a la mano y, por otro, gracias al compuesto de goma optimizado, evita el deslizamiento incluso cuando se apoya en una pared. El asa telescópica de aluminio de alta calidad es extensible entre 56 y 93 cm de longitud, su diámetro interior es de 23 mm y su diámetro exterior, de 26 mm.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|Aluminio / PP
|Tipo de mango
|Telescópico
|Longitud del mango (mm)
|930
|Diámetro del mango (mm)
|23
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso del embalaje (kg)
|0,3
|Longitud (mm)
|26
|Dimensiones, embalado (mm)
|26 x 26 x 930
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
- Superficies - limpieza en húmedo
- Limpieza de superficies acristaladas
- Superficies - limpieza en seco