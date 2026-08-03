Asa telescópica robusta Mini con orificios y empuñadura ergonómica antideslizante que, por un lado, se adapta cómodamente a la mano y, por otro, gracias al compuesto de goma optimizado, evita el deslizamiento incluso cuando se apoya en una pared. El asa telescópica de aluminio de alta calidad es extensible entre 56 y 93 cm de longitud, su diámetro interior es de 23 mm y su diámetro exterior, de 26 mm.