Mango de aluminio con rosca, 140 cm, 22 mm de diámetro.
Mango de aluminio con rosca, ø 22 mm. Ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|Aluminio / PP
|Tipo de mango
|Rígido
|Longitud del mango (mm)
|1400
|Diámetro del mango (mm)
|22
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso del embalaje (kg)
|0,3
|Longitud (mm)
|140
|Dimensiones, embalado (mm)
|140 x 22 x 22
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo