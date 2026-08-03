Mango de aluminio con rosca, 140 cm, 22 mm de diámetro.

Mango de aluminio con rosca, ø 22 mm. Ideal para la limpieza profesional de alto rendimiento.

Especificaciones

Características técnicas

Material Aluminio / PP
Tipo de mango Rígido
Longitud del mango (mm) 1400
Diámetro del mango (mm) 22
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso del embalaje (kg) 0,3
Longitud (mm) 140
Dimensiones, embalado (mm) 140 x 22 x 22
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo