Premium Mango Telescópico 97-184 cm D 23 mm

Mango telescópico extraíble, compatible con todos los soportes de mopa y regletas de goma de plástico de Kärcher. La longitud del mango se puede regular entre 97 y 184 cm.

Las empuñaduras ergonómicas de plástico y el bajo peso del mango telescópico de aluminio inoxidable y duradero permiten además un trabajo más prolongado y sin fatiga. La longitud del robusto mango puede ajustarse entre 97 y 184 centímetros, en función de las necesidades y de la tarea de limpieza. Apto para su uso con todos los soportes de mopa y regletas de goma de plástico de Kärcher.

Especificaciones

Características técnicas

Material Aluminio / PP
Tipo de mango Telescópico
Longitud del mango (mm) 1840
Diámetro del mango (mm) 23
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso del embalaje (kg) 0,4
Longitud (mm) 260
Dimensiones, embalado (mm) 260 x 260 x 1840
Premium Mango Telescópico 97-184 cm D 23 mm
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Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
  • Suelos - Limpieza en seco
  • Superficies - limpieza en seco
  • Superficies - limpieza en húmedo
Accesorios