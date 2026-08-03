Las empuñaduras ergonómicas de plástico y el bajo peso del mango telescópico de aluminio inoxidable y duradero permiten además un trabajo más prolongado y sin fatiga. La longitud del robusto mango puede ajustarse entre 97 y 184 centímetros, en función de las necesidades y de la tarea de limpieza. Apto para su uso con todos los soportes de mopa y regletas de goma de plástico de Kärcher.