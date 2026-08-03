Premium Mango Telescópico 97-184 cm D 23 mm
Mango telescópico extraíble, compatible con todos los soportes de mopa y regletas de goma de plástico de Kärcher. La longitud del mango se puede regular entre 97 y 184 cm.
Las empuñaduras ergonómicas de plástico y el bajo peso del mango telescópico de aluminio inoxidable y duradero permiten además un trabajo más prolongado y sin fatiga. La longitud del robusto mango puede ajustarse entre 97 y 184 centímetros, en función de las necesidades y de la tarea de limpieza. Apto para su uso con todos los soportes de mopa y regletas de goma de plástico de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|Aluminio / PP
|Tipo de mango
|Telescópico
|Longitud del mango (mm)
|1840
|Diámetro del mango (mm)
|23
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso del embalaje (kg)
|0,4
|Longitud (mm)
|260
|Dimensiones, embalado (mm)
|260 x 260 x 1840
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
- Suelos - Limpieza en seco
- Superficies - limpieza en seco
- Superficies - limpieza en húmedo