Premium Kit de Mopa de Cinta Adhesiva OneJet 40 cm
Sistema de mopas con pulverizador con sujeción de cierre de autofijación para la limpieza en seco y en húmedo de suelos y para distribuir el desinfectante durante una desinfección del suelo específica.
Ideal para la limpieza en húmedo y para distribuir el desinfectante durante una desinfección del suelo específica: sistema de mopas con pulverizador con sujeción de velcro para el uso con textiles desechables o mopas lavables. La solución de limpieza o el detergente se aplican directamente al suelo con la mopa, lo que permite una limpieza o desinfección rápida y adecuada de superficies más pequeñas. Las botellas codificadas por colores aseguran los requisitos de higiene. El kit incluye una botella codificada de color amarillo de 0,66 litros.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED
|Ancho de trabajo (cm)
|40
|Fijación de textiles
|Autofijación
|Material
|Aluminio / Silicona / PP
|Tipo de mango
|Rígido
|Longitud del mango (mm)
|1550
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto / peso por m² (kg)
|1,2
|Peso del embalaje (kg)
|2
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|400 x 95
|Dimensiones, embalado (mm)
|400 x 95 x 1550
Videos
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo