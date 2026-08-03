Premium Kit de Mopa de Cinta Adhesiva OneJet 40 cm

Sistema de mopas con pulverizador con sujeción de cierre de autofijación para la limpieza en seco y en húmedo de suelos y para distribuir el desinfectante durante una desinfección del suelo específica.

Ideal para la limpieza en húmedo y para distribuir el desinfectante durante una desinfección del suelo específica: sistema de mopas con pulverizador con sujeción de velcro para el uso con textiles desechables o mopas lavables. La solución de limpieza o el detergente se aplican directamente al suelo con la mopa, lo que permite una limpieza o desinfección rápida y adecuada de superficies más pequeñas. Las botellas codificadas por colores aseguran los requisitos de higiene. El kit incluye una botella codificada de color amarillo de 0,66 litros.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED
Ancho de trabajo (cm) 40
Fijación de textiles Autofijación
Material Aluminio / Silicona / PP
Tipo de mango Rígido
Longitud del mango (mm) 1550
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto / peso por m² (kg) 1,2
Peso del embalaje (kg) 2
Dimensiones (la. × an.) (mm) 400 x 95
Dimensiones, embalado (mm) 400 x 95 x 1550
Premium Kit de Mopa de Cinta Adhesiva OneJet 40 cm
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Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
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