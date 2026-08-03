Premium Kit de mopa Strap Tape ErgoHandle 40 cm

Kit: mango telescópico con doble empuñadura ergonómica giratoria y bastidor ErgoFrame con sistema adherente y junta.

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación. Ideal para la limpieza profesional con la máxima ergonomía.

Especificaciones

Características técnicas

Fijación de textiles Autofijación
Ancho de trabajo (cm) 40
Tipo de mango Telescópico
Material Aluminio / PP / Goma
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,9
Peso del embalaje (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an.) (mm) 400 x 95
Dimensiones, embalado (mm) 400 x 95 x 100

Equipamiento

  • Conexión Ergo
Premium Kit de mopa Strap Tape ErgoHandle 40 cm
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Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
Accesorios