Premium Kit de mopa Strap Tape ErgoHandle 40 cm
Kit: mango telescópico con doble empuñadura ergonómica giratoria y bastidor ErgoFrame con sistema adherente y junta.
Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación. Ideal para la limpieza profesional con la máxima ergonomía.
Especificaciones
Características técnicas
|Fijación de textiles
|Autofijación
|Ancho de trabajo (cm)
|40
|Tipo de mango
|Telescópico
|Material
|Aluminio / PP / Goma
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,9
|Peso del embalaje (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|400 x 95
|Dimensiones, embalado (mm)
|400 x 95 x 100
Equipamiento
- Conexión Ergo
Videos
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo