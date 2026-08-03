Con agarre ergonómico para una limpieza sin fatiga e ideal para la limpieza eficiente, tanto de superficies verticales como horizontales: El soporte para esponja manual para fundas de microfibra de 30 centímetros de longitud con cierre de autofijación de Kärcher. En comparación con los paños, con el soporte y la funda está disponible una superficie de contacto notablemente mayor, que aumenta considerablemente la productividad en la limpieza.