Soporte para Mopa de Mano Cinta Adhesiva 30 cm
Soporte desarrollado para la limpieza eficiente de superficies verticales y horizontales para fundas de microfibra con cierre de autofijación y 30 cm de longitud de Kärcher.
Con agarre ergonómico para una limpieza sin fatiga e ideal para la limpieza eficiente, tanto de superficies verticales como horizontales: El soporte para esponja manual para fundas de microfibra de 30 centímetros de longitud con cierre de autofijación de Kärcher. En comparación con los paños, con el soporte y la funda está disponible una superficie de contacto notablemente mayor, que aumenta considerablemente la productividad en la limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED
|Material
|PE/PA
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|300 x 80
Videos
Campos de aplicación
- Superficies - limpieza en húmedo
- Superficies de sanitarios - limpieza en húmedo
- Limpieza de superficies acristaladas
- Ventanas