Soporte para Mopa de Mano Cinta Adhesiva 30 cm

Soporte desarrollado para la limpieza eficiente de superficies verticales y horizontales para fundas de microfibra con cierre de autofijación y 30 cm de longitud de Kärcher.

Con agarre ergonómico para una limpieza sin fatiga e ideal para la limpieza eficiente, tanto de superficies verticales como horizontales: El soporte para esponja manual para fundas de microfibra de 30 centímetros de longitud con cierre de autofijación de Kärcher. En comparación con los paños, con el soporte y la funda está disponible una superficie de contacto notablemente mayor, que aumenta considerablemente la productividad en la limpieza.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED
Material PE/PA
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an.) (mm) 300 x 80
Soporte para Mopa de Mano Cinta Adhesiva 30 cm
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Campos de aplicación
  • Superficies - limpieza en húmedo
  • Superficies de sanitarios - limpieza en húmedo
  • Limpieza de superficies acristaladas
  • Ventanas
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