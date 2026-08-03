Premium Kit Limpieza de Cristales MultiLink 30 cm 56-93 cm

Premium Kit Limpieza de Cristales MultiLink 30 cm 56-93 cm para la limpieza de cristales, espejos y acero.

Sistema con soporte con sistema adherente y recambio mopa ultra microfibra para la limpieza de superficies brillantes. Ideal para limpiar superficies brillantes en interiores como vitrinas en mostradores refrigerados y tiendas de alimentos, puertas de vidrio.

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de tejido Textiles reutilizables
Temperatura de lavado (°C) máx. 90
Recomendaciones de lavado (°C) 60
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto / peso por m² (kg) 0,8
Peso del embalaje (kg) 0,9
Dimensiones (la. × an.) (mm) 565 x 120
Dimensiones, embalado (mm) 565 x 120 x 70

Equipamiento

  • Conexión MultiLink
Premium Kit Limpieza de Cristales MultiLink 30 cm 56-93 cm
Videos
Campos de aplicación
  • Limpieza de superficies acristaladas
Accesorios