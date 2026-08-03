Premium Kit Limpieza de Cristales MultiLink 30 cm 56-93 cm
Premium Kit Limpieza de Cristales MultiLink 30 cm 56-93 cm para la limpieza de cristales, espejos y acero.
Sistema con soporte con sistema adherente y recambio mopa ultra microfibra para la limpieza de superficies brillantes. Ideal para limpiar superficies brillantes en interiores como vitrinas en mostradores refrigerados y tiendas de alimentos, puertas de vidrio.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de tejido
|Textiles reutilizables
|Temperatura de lavado (°C)
|máx. 90
|Recomendaciones de lavado (°C)
|60
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto / peso por m² (kg)
|0,8
|Peso del embalaje (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|565 x 120
|Dimensiones, embalado (mm)
|565 x 120 x 70
Equipamiento
- Conexión MultiLink
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de superficies acristaladas