Standard Kit Limpieza de Cristales 30 cm
Standard Glass Clean Kit 30 cm for mirrors, glasses and stainless steel cleaning.
Sistema con soporte con sistema adherente y recambio mopa ultra microfibra para la limpieza de superficies brillantes. Ideal para limpiar superficies brillantes en interiores como vitrinas en mostradores refrigerados y tiendas de alimentos, puertas de vidrio.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de tejido
|Textiles reutilizables
|Temperatura de lavado (°C)
|máx. 90
|Recomendaciones de lavado (°C)
|60
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto / peso por m² (kg)
|0,4
|Peso del embalaje (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|200 x 70
|Dimensiones, embalado (mm)
|200 x 70 x 540
Equipamiento
- Conexión MultiLink
Campos de aplicación
- Limpieza de superficies acristaladas