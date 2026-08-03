Standard Kit Limpieza de Cristales 30 cm

Standard Glass Clean Kit 30 cm for mirrors, glasses and stainless steel cleaning.

Sistema con soporte con sistema adherente y recambio mopa ultra microfibra para la limpieza de superficies brillantes. Ideal para limpiar superficies brillantes en interiores como vitrinas en mostradores refrigerados y tiendas de alimentos, puertas de vidrio.

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de tejido Textiles reutilizables
Temperatura de lavado (°C) máx. 90
Recomendaciones de lavado (°C) 60
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto / peso por m² (kg) 0,4
Peso del embalaje (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an.) (mm) 200 x 70
Dimensiones, embalado (mm) 200 x 70 x 540

Equipamiento

  • Conexión MultiLink
Standard Kit Limpieza de Cristales 30 cm
Campos de aplicación
  • Limpieza de superficies acristaladas