Classic MF Paño Light rojo 38 x 38 cm 20 x
Bayeta multiuso de microfibra, práctico y absorbente.
Paño para limpieza manual de superficies. Ideal para todo tipo de suciedad y superficies.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de tejido
|Textiles reutilizables
|Material
|80% PET / 20% PA
|Material textil
|Microfibra
|Temperatura de lavado (°C)
|máx. 90
|Recomendaciones de lavado (°C)
|60
|Ciclos de lavado¹⁾
|aprox. 300
|Cantidad (Unidad(es))
|20
|Peso por producto / peso por m² (kg)
|0,6
|Peso del embalaje (kg)
|0,7
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|380 x 380
|Observaciones
|¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Campos de aplicación
- Superficies - limpieza en húmedo