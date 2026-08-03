Classic MF Paño Light rojo 38 x 38 cm 20 x

Bayeta multiuso de microfibra, práctico y absorbente.

Paño para limpieza manual de superficies. Ideal para todo tipo de suciedad y superficies.

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de tejido Textiles reutilizables
Material 80% PET / 20% PA
Material textil Microfibra
Temperatura de lavado (°C) máx. 90
Recomendaciones de lavado (°C) 60
Ciclos de lavado¹⁾ aprox. 300
Cantidad (Unidad(es)) 20
Peso por producto / peso por m² (kg) 0,6
Peso del embalaje (kg) 0,7
Dimensiones (la. × an.) (mm) 380 x 380
Observaciones ¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Campos de aplicación
  • Superficies - limpieza en húmedo