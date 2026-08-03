Premium MF Paño Glide verde 38 x 38 cm 5 x

Bayeta multiuso coagulado desengrasante y anticalcareo para superficies brillantes.

Bayeta para la limpieza manual de las superficies. Ideal para superficies brillantes. Para superficies como: acero, cromados, cerámica.

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de tejido Textiles reutilizables
Material 68% PE / 12% PA / 20% PU
Temperatura de lavado (°C) máx. 90
Recomendaciones de lavado (°C) 60
Ciclos de lavado¹⁾ aprox. 300
Cantidad (Unidad(es)) 5
Peso por producto / peso por m² (kg/g/m²) 0,3 / 285
Peso del embalaje (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an.) (mm) 380 x 380
Observaciones ¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Premium MF Paño Glide verde 38 x 38 cm 5 x
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Campos de aplicación
  • Superficies - limpieza en húmedo