Premium MF Paño Pure azul 40 x 40 cm 5 x

Bayeta multiuso de ultramicrofibra tejido sin tejer, resistente y absorbente.

Bayeta para la limpieza manual de las superficies. Ideal para cualquier tipo de suciedad y superficie.

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de tejido Textiles reutilizables
Material 70% PE / 30% PA
Material textil Microfibra
Temperatura de lavado (°C) máx. 95
Recomendaciones de lavado (°C) 60
Ciclos de lavado¹⁾ aprox. 300
Cantidad (Unidad(es)) 5
Peso por producto / peso por m² (kg/g/m²) 0,1 / 130
Peso del embalaje (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an.) (mm) 400 x 400
Observaciones ¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Premium MF Paño Pure azul 40 x 40 cm 5 x
Campos de aplicación
  • Superficies - limpieza en húmedo