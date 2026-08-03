Premium Mopa MF Retorcida azul Cinta Adhesiva EU Ecolabel 30 cm
Recambio mopa de microfibra con alta absorbencia con sistema adherente.
Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito. Ideal para el fregado frecuente de superficies lisas.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,1
|Peso del embalaje (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|320 x 125
|Dimensiones, embalado (mm)
|320 x 125 x 15
|Observaciones
|¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Superficies - limpieza en húmedo
- Suelos - limpieza en húmedo