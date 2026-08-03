Premium Paño MF Puro verde 40 x 40 cm 5 x
Bayeta multiuso de ultramicrofibra tejido sin tejer, resistente y absorbente.
Bayeta para la limpieza manual de las superficies. Ideal para cualquier tipo de suciedad y superficie.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de tejido
|Textiles reutilizables
|Material
|70% PE / 30% PA
|Material textil
|Microfibra
|Temperatura de lavado (°C)
|máx. 95
|Recomendaciones de lavado (°C)
|60
|Ciclos de lavado¹⁾
|aprox. 300
|Cantidad (Unidad(es))
|5
|Peso por producto / peso por m² (kg/g/m²)
|0,1 / 130
|Peso del embalaje (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|400 x 400
|Observaciones
|¹⁾ Si se cumplen y utilizan las temperaturas indicadas y detergentes recomendados. Además, el uso de un secador, especialmente a temperaturas elevadas, puede reducir significativamente la vida útil
Campos de aplicación
- Superficies - limpieza en húmedo