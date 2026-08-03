El cepillo de esponja blanco ofrece un uso versátil y, gracias a su tamaño compacto, es adecuado especialmente para una limpieza intensiva cuidadosa de suelos y superficies no accesibles para los equipos de limpieza. Para la limpieza de suelos recomendamos el empleo con nuestro portacepillos a juego con mango y articulación; para el empleo manual en superficies, el soporte de esponja manual de Kärcher. El cepillo de esponja de fibras de material no tejido con suave grano es adecuado también para la limpieza de superficies y objetos, por ejemplo, de acero inoxidable, cromo, cobre, porcelana o cerámica.