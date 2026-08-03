Pad blanco 25 cm
Cepillo de esponja blanco de uso versátil de Kärcher para una limpieza intensiva de suelos y superficies.
El cepillo de esponja blanco ofrece un uso versátil y, gracias a su tamaño compacto, es adecuado especialmente para una limpieza intensiva cuidadosa de suelos y superficies no accesibles para los equipos de limpieza. Para la limpieza de suelos recomendamos el empleo con nuestro portacepillos a juego con mango y articulación; para el empleo manual en superficies, el soporte de esponja manual de Kärcher. El cepillo de esponja de fibras de material no tejido con suave grano es adecuado también para la limpieza de superficies y objetos, por ejemplo, de acero inoxidable, cromo, cobre, porcelana o cerámica.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de suciedad
|Suciedad muy adherida
|Material
|PET/PA
|Grado de suciedad
|Baja
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|250 / 120 / 20
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
- Superficies - limpieza en húmedo