La esponja de limpieza marrón de Kärcher es un medio eficaz y compacto para la limpieza intensiva, en profundidad y de mantenimiento de suelos no textiles y superficies no delicadas, que no resultan accesibles para los equipos de limpieza. La esponja abrasiva de intensidad media/alta también es ideal para eliminar la cera y las adherencias en pequeñas superficies, así como en esquinas y bordes. Para un uso manual, Kärcher recomienda emplearla con nuestro soporte de esponja manual adecuado. Para limpiar el suelo, recomienda el uso con nuestro portacepillos con articulación y mango.