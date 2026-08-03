Pad marrón 25 cm

Esponja de limpieza marrón abrasiva de intensidad media/alta para eliminar la suciedad de suelos no textiles y otras superficies no delicadas.

La esponja de limpieza marrón de Kärcher es un medio eficaz y compacto para la limpieza intensiva, en profundidad y de mantenimiento de suelos no textiles y superficies no delicadas, que no resultan accesibles para los equipos de limpieza. La esponja abrasiva de intensidad media/alta también es ideal para eliminar la cera y las adherencias en pequeñas superficies, así como en esquinas y bordes. Para un uso manual, Kärcher recomienda emplearla con nuestro soporte de esponja manual adecuado. Para limpiar el suelo, recomienda el uso con nuestro portacepillos con articulación y mango.

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de suciedad Suciedad muy adherida
Material PA / PET
Grado de suciedad Ligero a fuerte
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,1
Peso del embalaje (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 250 / 120 / 15
Dimensiones, embalado (mm) 250 / 120 / 15
Pad marrón 25 cm
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo