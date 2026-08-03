Pad marrón 25 cm
Esponja de limpieza marrón abrasiva de intensidad media/alta para eliminar la suciedad de suelos no textiles y otras superficies no delicadas.
La esponja de limpieza marrón de Kärcher es un medio eficaz y compacto para la limpieza intensiva, en profundidad y de mantenimiento de suelos no textiles y superficies no delicadas, que no resultan accesibles para los equipos de limpieza. La esponja abrasiva de intensidad media/alta también es ideal para eliminar la cera y las adherencias en pequeñas superficies, así como en esquinas y bordes. Para un uso manual, Kärcher recomienda emplearla con nuestro soporte de esponja manual adecuado. Para limpiar el suelo, recomienda el uso con nuestro portacepillos con articulación y mango.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de suciedad
|Suciedad muy adherida
|Material
|PA / PET
|Grado de suciedad
|Ligero a fuerte
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,1
|Peso del embalaje (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|250 / 120 / 15
|Dimensiones, embalado (mm)
|250 / 120 / 15
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo