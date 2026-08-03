Cepillo de esponja verde altamente abrasivo para la limpieza en profundidad y limpieza de mantenimiento de superficies poco delicadas. El cepillo de esponja verde ofrece un uso versátil y, gracias a su tamaño compacto, es adecuado especialmente para una limpieza intensiva de suelos y superficies poco delicados no accesibles para los equipos de limpieza. Para la limpieza de suelos recomendamos el empleo con nuestro portacepillos a juego con mango y articulación; para el empleo manual en superficies, el soporte de esponja manual de Kärcher.