Pad verde 25 cm
Cepillo de esponja verde de uso versátil de Kärcher para una limpieza intensiva de suelos y superficies.
Cepillo de esponja verde altamente abrasivo para la limpieza en profundidad y limpieza de mantenimiento de superficies poco delicadas. El cepillo de esponja verde ofrece un uso versátil y, gracias a su tamaño compacto, es adecuado especialmente para una limpieza intensiva de suelos y superficies poco delicados no accesibles para los equipos de limpieza. Para la limpieza de suelos recomendamos el empleo con nuestro portacepillos a juego con mango y articulación; para el empleo manual en superficies, el soporte de esponja manual de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de suciedad
|Suciedad muy adherida
|Material
|PET/PA
|Grado de suciedad
|Ligero a medio
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,1
|Peso del embalaje (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|250 / 120 / 20
|Dimensiones, embalado (mm)
|250 / 120 / 20
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
- Superficies - limpieza en húmedo