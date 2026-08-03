Pad verde 25 cm

Cepillo de esponja verde de uso versátil de Kärcher para una limpieza intensiva de suelos y superficies.

Cepillo de esponja verde altamente abrasivo para la limpieza en profundidad y limpieza de mantenimiento de superficies poco delicadas. El cepillo de esponja verde ofrece un uso versátil y, gracias a su tamaño compacto, es adecuado especialmente para una limpieza intensiva de suelos y superficies poco delicados no accesibles para los equipos de limpieza. Para la limpieza de suelos recomendamos el empleo con nuestro portacepillos a juego con mango y articulación; para el empleo manual en superficies, el soporte de esponja manual de Kärcher.

Especificaciones

Características técnicas

Tipo de suciedad Suciedad muy adherida
Material PET/PA
Grado de suciedad Ligero a medio
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,1
Peso del embalaje (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 250 / 120 / 20
Dimensiones, embalado (mm) 250 / 120 / 20
Pad verde 25 cm
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
  • Superficies - limpieza en húmedo