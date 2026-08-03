Soporte estándar para almohadillas de mano de 25 cm
Soporte de esponja manual de Kärcher para esponjas de fregado. Ideal para una limpieza mecánica intensiva de suelos y superficies.
El compacto portacepillos para esponjas de fregado de Kärcher para la limpieza cómoda de superficies no accesibles para los equipos de limpieza. Fabricado en plástico de alta calidad, este soporte de larga vida útil es muy resistente frente a los productos químicos de limpieza convencionales y especialmente cuidadoso con las superficies. Gracias a su asa ergonómica se adapta bien a la mano y permite una limpieza sin esfuerzo con cualquier tipo de cepillo de esponja.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|PP
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|230 / 100 / 65
Videos
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
- Superficies - limpieza en húmedo