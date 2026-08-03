El compacto portacepillos para esponjas de fregado de Kärcher para la limpieza cómoda de superficies no accesibles para los equipos de limpieza. Fabricado en plástico de alta calidad, este soporte de larga vida útil es muy resistente frente a los productos químicos de limpieza convencionales y especialmente cuidadoso con las superficies. Gracias a su asa ergonómica se adapta bien a la mano y permite una limpieza sin esfuerzo con cualquier tipo de cepillo de esponja.