El cubo de basura con pedal de 60 litros, de larga vida útil e inoxidable está compuesto de plástico reciclable (con un porcentaje de reciclaje de casi el 70 %) y es apto para bolsas de basura de 70 × 110 centímetros. Gracias al pedal, que abre la tapa mediante una lanza robusta de plástico, es posible evitar cualquier contacto manual con el cubo de basura. Además, todos los componentes son muy fáciles de limpiar.