Smile 20 - 120 l

Carro porta bolsa 120 L con tapa, pedal y dotado de ruedas posteriores de ø 125 mm y ruedas anteriores 80 mm.

Carro soporte de bolsa para ser utilizado como estación de recogida y limpieza. Ideal tanto para la recogida de los residuos como para la recogida de la ropa sucia.

Características y ventajas
Manejo sencillo
  • Práctico: con ruedas y empuñadura ergonómica para un transporte fácil
Ligero y robusto
  • Resistente a los golpes: fabricación íntegramente en acero y polipropileno
Cuidado sencillo
  • Fácil de limpiar: las superficies lisas y la ausencia de orificios facilitan la limpieza y garantizan un elevado nivel de higiene
Especificaciones

Características técnicas

Material PP
Capacidad (l) 120
Color gris / blanco
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso sin accesorios (kg) 11,5
Peso del embalaje (kg) 13,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 990 x 540 x 1140
Dimensiones, embalado (mm) 990 x 540 x 1140
Smile 20 - 120 l