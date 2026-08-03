Smile 20 - 120 l
Carro porta bolsa 120 L con tapa, pedal y dotado de ruedas posteriores de ø 125 mm y ruedas anteriores 80 mm.
Carro soporte de bolsa para ser utilizado como estación de recogida y limpieza. Ideal tanto para la recogida de los residuos como para la recogida de la ropa sucia.
Características y ventajas
Manejo sencillo
- Práctico: con ruedas y empuñadura ergonómica para un transporte fácil
Ligero y robusto
- Resistente a los golpes: fabricación íntegramente en acero y polipropileno
Cuidado sencillo
- Fácil de limpiar: las superficies lisas y la ausencia de orificios facilitan la limpieza y garantizan un elevado nivel de higiene
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|PP
|Capacidad (l)
|120
|Color
|gris / blanco
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|11,5
|Peso del embalaje (kg)
|13,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Dimensiones, embalado (mm)
|990 x 540 x 1140