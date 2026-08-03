Diseñada para aumentar la seguridad de terceros y evitar accidentes durante la limpieza: señal de advertencia universal de Kärcher con 2 laterales, para un uso sin barreras lingüísticas. Pictogramas de fácil comprensión que indican en ambos lados el riesgo de resbalar en el espacio donde se limpia. Esta señal de advertencia amarilla también resulta muy visible, se puede plegar, quedando plana para ahorrar espacio, y es igual de fácil montarla. El gancho y el clip de retención integrados garantizan un fácil acoplamiento al carrito de la limpieza y un transporte seguro. La superficie lisa es especialmente fácil de cuidar y, en caso necesario, se le pasa un paño rápidamente para su limpieza.