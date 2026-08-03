Tope de puerta con manija de 80 cm

Tope de uso universal con perfil de goma que no deja huella y mango con 23 mm de diámetro. Sistema patentado para una instalación y desinstalación sencillas, rápidas y ergonómicas.

Ideal para evitar que durante los trabajos de limpieza las puertas se cierren de forma accidental: tope de uso universal con perfil de goma que no deja huella y mango de aluminio con 23 mm de diámetro. El sistema patentado permite colocar y retirar el tope sin dañar la espalda, de forma rápida y sencilla y sin tener que agacharse.

Especificaciones

Características técnicas

Programa ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso por producto (kg) 0,2
Peso del embalaje (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an.) (mm) 80 x 160
Dimensiones, embalado (mm) 80 x 160 x 900
Tope de puerta con manija de 80 cm
Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos - Limpieza en seco