Tope de puerta con manija de 80 cm
Tope de uso universal con perfil de goma que no deja huella y mango con 23 mm de diámetro. Sistema patentado para una instalación y desinstalación sencillas, rápidas y ergonómicas.
Ideal para evitar que durante los trabajos de limpieza las puertas se cierren de forma accidental: tope de uso universal con perfil de goma que no deja huella y mango de aluminio con 23 mm de diámetro. El sistema patentado permite colocar y retirar el tope sin dañar la espalda, de forma rápida y sencilla y sin tener que agacharse.
Especificaciones
Características técnicas
|Programa
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso por producto (kg)
|0,2
|Peso del embalaje (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an.) (mm)
|80 x 160
|Dimensiones, embalado (mm)
|80 x 160 x 900
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos - Limpieza en seco