Ideal para evitar que durante los trabajos de limpieza las puertas se cierren de forma accidental: tope de uso universal con perfil de goma que no deja huella y mango de aluminio con 23 mm de diámetro. El sistema patentado permite colocar y retirar el tope sin dañar la espalda, de forma rápida y sencilla y sin tener que agacharse.