Puente de lavado CW 3 Klean!Star

Gracias a sus amplias opciones de equipamiento el puente de lavado Klean!Star es la solución perfecta para la máxima eficiencia y rentabilidad de su emplazamiento.

Su diferente ancho de paso hace que nuestro puente de lavado Klean!Star se adapte a vehículos de distintos tamaños y anchos de vía. Además, el lavador de ruedas lineal detecta los vehículos aunque no estén situados en el centro. Para una detección óptima de los contornos del vehículo, los cepillos circulares laterales se inclinan en función de las formas que sobresalen (15°) o se detienen.De esta manera se obtiene un resultado de limpieza excelente de la parte superior del vehículo y de la zona del estribo. El secador K!Dry de tres niveles proporciona un resultado perfecto con un secado total y sin goteos molestos. Las opciones de alta presión a medida, los programas de limpieza y conservación eficientes, así como los detergentes potentes y eficaces de la gama Klear! de Kärcher, completan la experiencia de lavado.

Características y ventajas
Puente de lavado CW 3 Klean!Star: K!Design – técnica avanzada con un diseño inconfundible
K!Design – técnica avanzada con un diseño inconfundible
Disponible opcionalmente en el diseño de Kärcher o en el color que desee.
Puente de lavado CW 3 Klean!Star: K!Dry – perfecto secado total
K!Dry – perfecto secado total
Potente secador con tres niveles y temperatura de 85 grados sin la aparición de molestos goteos. Uso universal.
Puente de lavado CW 3 Klean!Star: Ancho de paso ampliado a la altura de los espejos y del lavaruedas
Ancho de paso ampliado a la altura de los espejos y del lavaruedas
Hay más espacio para un posicionamiento seguro y cómodo del vehículo. Adecuado para vehículos de distintos tamaños.
Función de ahorro de agua integrada
  • Protege los valiosos recursos.
  • Reduce los costes de funcionamiento.
Concepto inteligente
  • Para un montaje seguro y rápido de la instalación.
  • Menores costes de montaje.
Especificaciones

Características técnicas

Altura de lavado (mm) 2100 - 2900
Ancho de paso (mm) 2450 / 2600
Volumen de toma de agua limpia (l/min) 80
Presión de toma de agua limpia (bar) 4
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Número de fases de corriente (Ph) 3
Actualizaciones de software disponibles hasta 2031-01-01

Equipamiento

  • Puertas retroiluminadas
  • Instalaciones de lavado de ruedas con ajuste de altura
Puente de lavado CW 3 Klean!Star
Puente de lavado CW 3 Klean!Star
Puente de lavado CW 3 Klean!Star
Campos de aplicación
  • Puente de lavado Klean!Star para el lavado automático de vehículos
Accesorios
Detergentes