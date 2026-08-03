Puente de lavado CW 3 Klean!Star
Gracias a sus amplias opciones de equipamiento el puente de lavado Klean!Star es la solución perfecta para la máxima eficiencia y rentabilidad de su emplazamiento.
Su diferente ancho de paso hace que nuestro puente de lavado Klean!Star se adapte a vehículos de distintos tamaños y anchos de vía. Además, el lavador de ruedas lineal detecta los vehículos aunque no estén situados en el centro. Para una detección óptima de los contornos del vehículo, los cepillos circulares laterales se inclinan en función de las formas que sobresalen (15°) o se detienen.De esta manera se obtiene un resultado de limpieza excelente de la parte superior del vehículo y de la zona del estribo. El secador K!Dry de tres niveles proporciona un resultado perfecto con un secado total y sin goteos molestos. Las opciones de alta presión a medida, los programas de limpieza y conservación eficientes, así como los detergentes potentes y eficaces de la gama Klear! de Kärcher, completan la experiencia de lavado.
Características y ventajas
K!Design – técnica avanzada con un diseño inconfundibleDisponible opcionalmente en el diseño de Kärcher o en el color que desee.
K!Dry – perfecto secado totalPotente secador con tres niveles y temperatura de 85 grados sin la aparición de molestos goteos. Uso universal.
Ancho de paso ampliado a la altura de los espejos y del lavaruedasHay más espacio para un posicionamiento seguro y cómodo del vehículo. Adecuado para vehículos de distintos tamaños.
Función de ahorro de agua integrada
- Protege los valiosos recursos.
- Reduce los costes de funcionamiento.
Concepto inteligente
- Para un montaje seguro y rápido de la instalación.
- Menores costes de montaje.
Especificaciones
Características técnicas
|Altura de lavado (mm)
|2100 - 2900
|Ancho de paso (mm)
|2450 / 2600
|Volumen de toma de agua limpia (l/min)
|80
|Presión de toma de agua limpia (bar)
|4
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2031-01-01
Equipamiento
- Puertas retroiluminadas
- Instalaciones de lavado de ruedas con ajuste de altura
Campos de aplicación
- Puente de lavado Klean!Star para el lavado automático de vehículos