Su diferente ancho de paso hace que nuestro puente de lavado Klean!Star se adapte a vehículos de distintos tamaños y anchos de vía. Además, el lavador de ruedas lineal detecta los vehículos aunque no estén situados en el centro. Para una detección óptima de los contornos del vehículo, los cepillos circulares laterales se inclinan en función de las formas que sobresalen (15°) o se detienen.De esta manera se obtiene un resultado de limpieza excelente de la parte superior del vehículo y de la zona del estribo. El secador K!Dry de tres niveles proporciona un resultado perfecto con un secado total y sin goteos molestos. Las opciones de alta presión a medida, los programas de limpieza y conservación eficientes, así como los detergentes potentes y eficaces de la gama Klear! de Kärcher, completan la experiencia de lavado.