Brosse rouleau, dur, vert, 450 mm
Brosse-rouleau, dure, verte. L=450 mm. Entraînement en étoile. Sols très encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm.
Brosse-rouleau, dure, verte. L=450 mm. Entraînement en étoile. Sols très encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm. Pour BR/BD 45/40 C-W
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|vert
|Longueur (mm)
|450
|Degré de dureté
|dur
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids avec emballage (kg)
|1,3