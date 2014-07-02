Brosse rouleau, dur, vert, 450 mm

Brosse-rouleau, dure, verte. L=450 mm. Entraînement en étoile. Sols très encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm.

Brosse-rouleau, dure, verte. L=450 mm. Entraînement en étoile. Sols très encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm. Pour BR/BD 45/40 C-W

Spécifications

Données techniques

Couleur vert
Longueur (mm) 450
Degré de dureté dur
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids avec emballage (kg) 1,3
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme