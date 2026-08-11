Buse jet plan long L2P Ø5 mm
Caractéristiques et avantages
Système de remplacement rapide
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|252 x 40 x 22
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses