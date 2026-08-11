Buse jet plan long L2P Ø5 mm

Caractéristiques et avantages
Système de remplacement rapide
Spécifications

Données techniques

Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 252 x 40 x 22
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
  • Nettoyage des moules et des outils de moulage
  • Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
  • Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses