Buses PC

Caractéristiques et avantages
Forme optimisée des buses
  • La conception du flexible minimise le risque de blocage dans les tuyaux ou les canalisations.
  • Conception compacte et liberté de mouvement maximale.
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
Spécifications

Données techniques

Dimensions (L × l × H) (mm) 27 x 15 x 15
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des tuyaux
  • Nettoyage des descentes de gouttières
  • Nettoyage des canalisations