Buses PC
Caractéristiques et avantages
Forme optimisée des buses
- La conception du flexible minimise le risque de blocage dans les tuyaux ou les canalisations.
- Conception compacte et liberté de mouvement maximale.
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
Spécifications
Données techniques
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|27 x 15 x 15
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tuyaux
- Nettoyage des descentes de gouttières
- Nettoyage des canalisations