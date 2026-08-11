Busette d'angle court L2P Ø3mm / 30°
Caractéristiques et avantages
Système de remplacement rapide
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|134 x 46 x 22
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des équipements de production, par exemple les outils de moulage par injection, les systèmes de convoyage et de manutention, etc.
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité