Busette d'angle court L2P Ø3mm / 30°

Caractéristiques et avantages
Système de remplacement rapide
Spécifications

Données techniques

Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 134 x 46 x 22
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des équipements de production, par exemple les outils de moulage par injection, les systèmes de convoyage et de manutention, etc.
  • Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
  • Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité