Clip de sécurité pour support de balai à franges

Agrafe de fixation robuste conçue pour sécuriser et verrouiller rapidement le balai à franges

Spécifications

Données techniques

Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 20 x 20 x 5
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide