Clip de sécurité pour support de balai à franges
Agrafe de fixation robuste conçue pour sécuriser et verrouiller rapidement le balai à franges
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|20 x 20 x 5
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Domaines d'utilisation
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