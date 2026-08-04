Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D
Spécifications
Données techniques
|Pression maximum (bar)
|140
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Longueur (m)
|10
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
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