eco!Booster TR 060
Caractéristiques et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus¹⁾
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus¹⁾
- Permet des économies d'énergie.
Utilisation très polyvalente
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|60
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Applications dans les municipalités telles que le nettoyage des façades et du mobilier urbain.
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
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