Filtre fin à eau, 100 µm, R 1"
Montage sur la sortie de l’appareil, 100 μm
Le filtre fin à eau présente une largeur de maillage de 100 µm et convient à des températures pouvant atteindre 60 °C. Protège l'appareil contre les particules de saletés se trouvant dans l'eau. Peut être monté à l'entrée de l'appareil. Débit d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 1".
Spécifications
Données techniques
|Raccordement en eau (pouces)
|1″
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
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- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 13/20-4 S
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