Le filtre fin à eau présente une largeur de maillage de 100 µm et convient à des températures pouvant atteindre 60 °C. Protège l'appareil contre les particules de saletés se trouvant dans l'eau. Peut être monté à l'entrée de l'appareil. Débit d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 1".