Filtre Hy-Protect
Le filtre ultra Hy-Protect constitue le 3ème niveau de filtration de notre dispositif de filtration de l'eau WPC 120 UF Kärcher.
Le filtre ultra Hy-Protect retient de manière fiable les bactéries, les virus ainsi que les microplastiques jusqu'à une taille de particule > 0,1 micromètre. L'ultrafiltre constitue le 3ème niveau du dispositif de filtration de l'eau WPC 120 UF de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Poids sans accessoire (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|71 x 71 x 272
Domaines d'utilisation
- Eau potable