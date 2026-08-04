Filtre Hy-Protect

Le filtre ultra Hy-Protect constitue le 3ème niveau de filtration de notre dispositif de filtration de l'eau WPC 120 UF Kärcher.

Le filtre ultra Hy-Protect retient de manière fiable les bactéries, les virus ainsi que les microplastiques jusqu'à une taille de particule > 0,1 micromètre. L'ultrafiltre constitue le 3ème niveau du dispositif de filtration de l'eau WPC 120 UF de Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Poids sans accessoire (kg) 0,4
Poids avec emballage (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 71 x 71 x 272
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Eau potable