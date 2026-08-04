Filtre Post-Protect
Le filtre Post-Protect constitue le 4ème niveau de filtration de notre dispositif de filtration de l'eau WPC 120 UF et garantit un goût plus agréable.
Le filtre Post-Protect contenant des charbons actifs complète le concept de filtration à 4 niveaux de notre dispositif WPC 120 UF en éliminant les dernières impuretés restantes susceptibles d'altérer le goût. Le résultat : une eau pure et propre pour une expérience de dégustation optimale.
Spécifications
Données techniques
|Poids sans accessoire (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|71 x 71 x 272
Domaines d'utilisation
- Eau potable