Flexible HP iSolar HD 14, 155 °C 15 m
Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 14.
Le revêtement extérieur du flexible présente de très bonne propriétés de glissement, idéales pour la rétraction et le déploiement de la lance télescopique.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de tube télescopique (m)
|15
|Température d'alimentation (°C)
|max. 155
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|2,8
Appareils compatibles
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