Flexible HP iSolar HD 14, 155 °C 15 m

Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 14.

Le revêtement extérieur du flexible présente de très bonne propriétés de glissement, idéales pour la rétraction et le déploiement de la lance télescopique.

Spécifications

Données techniques

Longueur de tube télescopique (m) 15
Température d'alimentation (°C) max. 155
Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 2,8
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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