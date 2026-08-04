Grille d 'imprégnation, Hermetic
Grille d'imprégnation à utiliser avec seaux Hermetic 20 et 10 L.
Conçue pour optimiser la préparation des franges directement dans les seaux Hermetic de 10 et 20 L. Permet une répartition uniforme de la solution de nettoyage tout en évitant l'immersion totale des franges, Pour un dosage précis et une imprégnation homogène
Spécifications
Données techniques
|Poids sans accessoire (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|540 x 205 x 30
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide