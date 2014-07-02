Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, haute pression pour appareils jusque 1100 l/h

Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h.

Jeu de buses pour injecteur RM 3.637-001.0 permettant de répandre le détergent en haute pression. Pour des appareils dont le débit d'eau va jusqu'à 1 100 l/h

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,1
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