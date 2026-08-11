K!Control pour les systèmes de lavage en libre-service avec un contrôleur de monnaie électronique
K!Control est un système de démarrage et de paiement avec contrôleur de monnaie, permettant de lancer facilement des programmes de lavage à l'aide de pièces de monnaie.
La télécommande K!Control s'illustre par son design moderne et sa facilité d'utilisation. L'appareil dispose d'un contrôleur de monnaie électronique, permettant aux clients de lancer leurs programmes de lavage à l'aide de pièces de monnaie. Le panneau de commande avec un grand afficheur de 7 pouces et un bouton rotatif offre un guidage visuel et intuitif du client à travers chaque programme de lavage pour un résultat parfait. L'afficheur indique en outre en temps réel la durée et le crédit restant, ce qui permet au client de toujours garder une vue d'ensemble intégrale du lavage de son véhicule. Cette télécommande peut être équipée en option d'un socle, permettant un positionnement pour un accès facile pour l'utilisateur. En outre, il peut être équipé de bandes latérales d'éclairage à LED.
Caractéristiques et avantages
Panneau de commande avec un grand afficheur de 7" et bouton rotatif
- Vue d'ensemble des programmes de lavage.
- Affichage en temps réel de la durée restante et du crédit restant.
Contrôleur de pièces électronique
- Paiement simple sur la piste de lavage.
- Paiement par pièces de monnaie ou jetons.
- Contrôle multidimensionnel des pièces pour minimiser l'introduction de fausse monnaie.
Socle disponible en option
- Possitionnement libre sur l'aire de lavage
- Bonne visibilité et accès facile.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|16,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|500 x 380 x 250
Videos
Domaines d'utilisation
- Système de démarrage et de paiement pour systèmes de lavage en libre-service