K!Control pour les systèmes de lavage en libre-service avec un terminal de carte de crédit
K!Control est un système de démarrage et de paiement avec terminal de carte de crédit intégré pour le paiement sans contact.
Avec son design moderne, sa commande intuitive et ses options de paiement variées, la télécommande K!Control offre un processus de démarrage et de paiement confortable et sécurisé pour les systèmes de lavage en libre-service. L'appareil dispose d'un terminal de carte de crédit intégré, permettant aux clients de payer leurs programmes de lavage sans contact. Le panneau de commande avec son grand afficheur de 7 pouces et un bouton rotatif offre un guidage visuel et intuitif de l'utilisateur à travers chaque programme de lavage. L'afficheur indique en temps réel la durée et le crédit restant, ce qui permet au client de toujours garder une vue d'ensemble des programmes. Cette commande K!Control peut être équipé en option d'un socle, permettant de la positionner pour une visibilité parfaite et un accès facile. En option, il peut également être équipé de bandes latérales d'éclairage à LED.
Caractéristiques et avantages
Panneau de commande avec un grand afficheur de 7" et bouton rotatif
- Vue d'ensemble des programmes de lavage.
- Affichage en temps réel de la durée restante et du crédit restant.
Terminal de carte de crédit
- Paiement simple et sans contact à la piste de lavage.
Socle disponible en option
- Possitionnement libre sur l'aire de lavage
- Bonne visibilité et accès facile.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|17,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|500 x 380 x 280
Videos
Domaines d'utilisation
- Système de démarrage et de paiement pour systèmes de lavage en libre-service