K!Control pour les systèmes de lavage en libre-service avec un terminal de carte de crédit et contrôleur de monnaie électronique
K!Control est un système de démarrage et de paiement avec contrôleur de monnaie et terminal de carte de crédit, permettant les règlements en pièces de monnaie ainsi que le paiement sans contact.
Avec son design moderne, sa commande intuitive et ses options de paiement variées, la télécommande K!Control offre un processus de démarrage et de paiement aisé et sécurisé pour les systèmes de lavage en libre-service. L'appareil dispose d'un terminal de carte de crédit intégré ainsi que d'un contrôleur de monnaie électronique, permettant aux clients de payer leurs programmes de lavage de manière flexible avec des pièces ou sans contact. Le panneau de commande avec un grand afficheur de 7 pouces et un bouton rotatif offre un guidage visuel et intuitif de l'utilisateur à travers chaque programme de lavage. L'afficheur indique en temps réel la durée et le crédit restant, ce qui permet au client de toujours garder une vue d'ensemble. Elle peut être équipée en option d'un socle, permettant de le positionner pour une visibilité parfaite et un accès facile. En option, il peut également être équipé de bandes latérales d'éclairage à LED.
Caractéristiques et avantages
Panneau de commande avec un grand afficheur de 7" et bouton rotatif
- Vue d'ensemble des programmes de lavage.
- Affichage en temps réel de la durée restante et du crédit restant.
Terminal de carte de crédit et contrôleur de monnaie électronique
- Paiement simple et sans contact à la piste de lavage.
Socle disponible en option
- Possitionnement libre sur l'aire de lavage
- Bonne visibilité et accès facile.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|17,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|500 x 380 x 280
Videos
Domaines d'utilisation
- Système de démarrage et de paiement pour systèmes de lavage en libre-service