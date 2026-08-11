La télécommande K!Control s'illustre par son design moderne et sa facilité d'utilisation pour le lavage haute pression dans les stations de lavage. Il est conçu pour l'utilisation d'un système de paiement externe et permet aux clients de lancer leurs programmes de lavage confortablement. Le panneau de commande avec son grand écran de 7 pouces et un bouton rotatif offre un guidage visuel et intuitif de l'utilisateur à travers chaque programme de lavage pour un résultat parfait. L'afficheur indique en temps réel la durée et le crédit restant, ce qui permet au client de toujours garder une vue d'ensemble du lavage de son véhicule. Cette télécommande peut être équipé en option d'un socle, permettant son positionnement sur la station pour un accès facile pour l'utilisateur. En option, il peut également être équipé de bandes latérales d'éclairage à LED.