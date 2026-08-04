Pour des résultats de nettoyage parfaits comme au premier jour : Le kit d'accessoires permet à l'aspirateur robot RCV 3 de nettoyer comme un nouvel appareil. Le kit contient des pièces de rechange faciles à remplacer. Cela prolonge la durée de vie du RCV 3 et garantit des performances de nettoyage optimales comme au premier jour. Le kit comprend 1 brosse principale, 1 lingette, 2 brosses latérales et 2 filtres.