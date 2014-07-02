Kit d’adaptation de surveillance de la flamme pour gamme compacte HDS
Un capteur de lumière surveille la flamme du brûleur. En cas d’extinction de la flamme, l’alimentation en carburant est interrompue.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
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