Kit d’adaptation roues anticrevaisons

Les roues anticrevaisons allient le confort de conduite des pneumatiques avec la sécurité contre les crevaisons des roues en caoutchouc.

Spécifications

Données techniques

Poids avec emballage (kg) 4,5
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