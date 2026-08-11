Nettoyage optimal : Le chiffon doux KV 4 nettoie en douceur et sans peluches grâce à ses fibres fines. Le chiffon se fixe facilement à l'essuie-glace à piles vibrantes KV 4 à l'aide de la bande auto-agrippante. Parfait pour les surfaces sensibles aux rayures telles que les façades de cuisine, le bois et les écrans.