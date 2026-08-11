Kit de construction soft wiping cloths

Le chiffon doux KV 4 est très doux et parfait pour les salissures légères sur les surfaces sensibles. Il se fixe facilement à l'essuie-glace vibrant à piles KV 4 à l'aide d'une bande auto-agrippante.

Nettoyage optimal : Le chiffon doux KV 4 nettoie en douceur et sans peluches grâce à ses fibres fines. Le chiffon se fixe facilement à l'essuie-glace à piles vibrantes KV 4 à l'aide de la bande auto-agrippante. Parfait pour les surfaces sensibles aux rayures telles que les façades de cuisine, le bois et les écrans.

Caractéristiques et avantages
Bandes autoagrippantes
  • Se fixe et se retire facilement.
Lavable
  • Lavable à 60 °C, réutilisable.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur Blanc
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 261 x 106 x 6
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Surfaces fragiles