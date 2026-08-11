Kit régulateur de pression L2P avec raccord 1/2", filtre séparateur eau et huile

Spécifications

Données techniques

Poids (kg) 1
Poids avec emballage (kg) 2,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 265 x 210 x 285
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Utilisation polyvalente en milieu industriel comme par exemple pour le nettoyage des équipements de production
  • Pour le nettoyage des tissus d'ameublement et des textiles
  • Pour le nettoyage des composants et armoires électriques et des éléments de commande
  • Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
  • Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses