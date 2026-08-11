Kit régulateur de pression L2P avec raccord 1/2", filtre séparateur eau et huile
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|1
|Poids avec emballage (kg)
|2,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|265 x 210 x 285
Domaines d'utilisation
- Utilisation polyvalente en milieu industriel comme par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Pour le nettoyage des tissus d'ameublement et des textiles
- Pour le nettoyage des composants et armoires électriques et des éléments de commande
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses